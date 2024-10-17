لويس إنريكي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الإسباني لويس إنريكي، مشواره التدريبي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد توقيع عقد جديد.

رومانو: إنريكي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2027

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن لويس إنريكي جدد عقده بالفعل مع باريس سان جيرمان.

وقال رومانو، إن لويس إنريكي وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027، كما هو مخطط له.

وكان لويس إنريكي قد تولى مهمة تدريب باريس سان جيرمان في يوليو 2023، حيث ارتبط بعقد ساري حتى صيف 2025.

وقاد لويس إنريكي، فريق باريس سان جيرمان في 62 مباراة بكل البطولات وفاز في 40 وتعادل 14 مرة وتلقى 8 هزائم حسب موقع ترانسفير ماركت.