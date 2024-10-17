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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، موافقة أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل بعد إلى اتفاق للتجديد، وقد يشكل القرار صدمة كبيرة لـ«الريدز»، الذي كان يعقد آمالا كبيرة في الحفاظ على اللاعب.

نجم ليفربول يرحب بالرحيل إلى ريال مدريد

وكشف الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن ألكسندر أرنولد قال «نعم» بالفعل للانضمام إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقدة مع ليفربول في 2025.

وأضاف ألفاريز، هناك اتفاقًا كاملًا بين أرنولد وريال مدريد، لينتقل إلى الميرينجي في صفقة انتقال حر، بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول، لكن لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن، لافتا إلى أن الاتفاق شفهيًا بين الطرفين.

وأشار إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات ألكسندر أرنولد، لتدعيم مركز الظهير الأيمن للميرينجي، خصوصًا بعد إصابة داني كارفاخال بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى.