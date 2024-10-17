نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم موقفه من ضم نجمي بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تراجع برشلونة الإسباني عن فكرة التعاقد مع جوشوا كيميتش وليروى ساني نجمي بايرن ميونخ الألماني في الفترة المقبلة بعدما ارتبط البرسا بالتفكير في ضمهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

موقف برشلونة من ضم كيميتش وساني

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن كيميتش وساني لم يجددا عقديهما مع إدارة بايرن ميونخ حتى الآن وكان كيميتش من أبرز خيارات البرسا لتدعيم مركز المحور لكن ظهور مارك بيرنال ومارك كاسادو بشكل جيد مع المدير الفني الألماني هانز فليك مما جعل النادي الكتالوني يتراجع عن فكرة التعاقد مع جوشوا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت ذاته يقترب كيميتش من ربط نفسه بعقد جديد مع إدارة بايرن ميونخ بينما لن يكون لساني الذي يبلغ من العمر 28 عامًا مكان في برشلونة بعدما أثبت الثنائي لامين يامال ورافينيا جودتهما في الجانبين الأيمن والأيسر في تشكيل هانز فليك.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لم يعد يفكر في جلب أي من الثنائي إلا أنه مازال يضع عينه على بايرن ميونخ للتعاقد مع لاعب حر بنهاية الموسم.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يضع الكندي ألفونسو ديفيز ضمن خياراته لتدعيم مركز الظهير الأيسر لكنه يجد منافسة شرسة من الغريم التقليدي ريال مدريد للفوز بخدمات اللاعب.