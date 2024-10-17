الاتحاد السعودي يدرس التفكير في إقالة مانشيني

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحسب العديد من المصادر الإعلامية المحلية، في إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب منتخب السعودية، ولكن قيمة الشرط الجزائي الضخم الموجود في عقد المدرب يمنعه من القيام بذلك حتى الآن.

أسباب التفكير في إقالة مانشيني

وتوصل الاتحاد السعودي إلى قناعة مفادها ضرورة إلغاء عقد المدرب الإيطالي مع الأخضر بسبب سوء النتائج، وآخرها الخسارة ضد اليابان والتعادل مع البحرين على التوالي في تصفيات منطقة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم يكتفِ المدرب السابق للمنتخب الإيطالي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المنتخب السعودي إلى التعادل في المواجهة الأخيرة ضد البحرين في الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات المونديال، بل أنه دخل في جدال مع بعض الجماهير السعودية التي كانت حاضرة في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.