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أحمد جودة - القاهرة - علق روبن أموريم على شائعات انتقاله لتدريب مانشستر سيتي بالإضافة إلى هوجو فيانا مدير كرة القدم في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

أموريم يعلق على اقترابه من خلافة جوارديولا

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مانشستر سيتي قرر أن يجعل فيانا خليفة لتكسيكي بيجيريستين الذي سيترك ناديه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أموريم أصر على أن انتقال فيانا إلى إنجلترا لن يكون له أي تأثير على مستقبله مع سبورتنج لشبونة.

وقال أموريم غي تصريحات صحفية: "هوجو فيانا وأنا لدينا مسارات مختلفة ومنفصلة، تعيينه لا يعني أنني ذاهب إلى مانشستر سيتي، لدينا علاقة جيدة ولكنها لن تدوم للأبد".

يذكر أن أموريم فيانا وصف بأنه ساحر لعمله في سوق الانتقالات والذي تضمن وصول فيكتور جيوكيريس وعثمان ديوماندي وساعد في تتويج سبورتنج بلقب الدوري البرتغالي.

