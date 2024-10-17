نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابي كيتا يكشف سبب رحيله عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول السابق وفيردر بريمن الألماني، سبب رحيله ورفضه تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

كيتا: رفضت البقاء مع ليفربول لأنني أريد المشاركة

قال كيتا في تصريحات إعلامية: “ليفربول عرضوا علي تجديد عقدي لعام آخر لكني رفضت لأني أردت الحصول على دقائق لعب".

وتابع كيتا: "لم أُرد الأموال وإلا لأنتقلت لنادٍ آخر لكني قررت العودة لألمانيا مع بريمن ومع ذلك لم تسير الأمور كما كان مخططًا لها”.

وأضاف: “مشجعو ليفربول مازالوا يظهرون لي الحب والدعم. إنهم الأفضل بالعالم”.

وواصل: "في ليفربول حققت كل أحلامي بالفوز بالدوري ودوري الأبطال وجعلنا مشجعينا سعداء. قضيت أوقاتًا لن أنساها في ليفربول".