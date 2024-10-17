الرياضة

نابي كيتا يكشف سبب رحيله عن ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول السابق وفيردر بريمن الألماني، سبب رحيله ورفضه تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

كيتا: رفضت البقاء مع ليفربول لأنني أريد المشاركة

قال كيتا في تصريحات إعلامية: “ليفربول عرضوا علي تجديد عقدي لعام آخر لكني رفضت لأني أردت الحصول على دقائق لعب".

وتابع كيتا: "لم أُرد الأموال وإلا لأنتقلت لنادٍ آخر لكني قررت العودة لألمانيا مع بريمن ومع ذلك لم تسير الأمور كما كان مخططًا لها”.

وأضاف: “مشجعو ليفربول مازالوا يظهرون لي الحب والدعم. إنهم الأفضل بالعالم”.

وواصل: "في ليفربول حققت كل أحلامي بالفوز بالدوري ودوري الأبطال وجعلنا مشجعينا سعداء. قضيت أوقاتًا لن أنساها في ليفربول".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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