برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع صفقة دفاعية من الدوري الألماني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية في العام المقبل 2025.

برشلونة يريد ضم ألفونسو ديفيز

يضع نادي برشلونة، اهتمامًا كبيرًا بالحصول على توقيع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، الذي يعد أحد أهداف ريال مدريد.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن إدارة برشلونة تريد التعاقد مع ألفونسو ديفيز، وترى إن فرصها في المنافسة على اللاعب أكبر من ريال مدريد.

يشار إلى إن عقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ، ينتهي في صيف 2025 ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

وكان ديفيز مطلوبًا بقوة في ريال مدريد هذا الصيف، ولكن النادي الملكي قرر تأجيل الصفقة في صيف 2025 لينضم إليه بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.