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أحمد جودة - القاهرة - قال لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا إنه مستعد للتخلي عن الأموال للعب لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مرة أخرى. ومع ذلك، قد يكون النادي لا يرغب في ضمه أو ليس في حاجة لخدماته.

بوجبا: مستعد للتخلي عن الأموال للعب مع يوفنتوس

وكان قد تم تقليص عقوبة إيقاف بوجبا لأربع سنوات إلى 18 شهرا بعدما استأنف على الحكم في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، مما يعني أن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي سيكون بإمكانه استئناف مسيرته في مارس 2025.

ولم يكن يوفنتوس متحمسا بشكل مفرط بشأن الترحيب بعودته، ولكن بوجبا قال إنه هو النادي الوحيد الذي يفكر بشأن اللعب له.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية:" مستعد للتخلي عن الأمول لكي أتمكن من مواصلة اللعب ليوفنتوس. أريد العودة".

ويشكك كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس والمدرب الجديد تياجو موتا في قدرة بوجبا على العودة إلى اللعب في أعلى المستويات بعدما غاب لفترة طويلة منذ ثبوت تعاطيه مادة " التستوستيرون" في أغسطس من العام الماضي.

ولكن بوجبا /31 عاما/، الذي قال "شعرت بأنني أسد محبوس" خلال العام الماضي، كان يتدرب بقوة بمفرده ومستعد لإثبات أنهم على خطأ.

وقال:"أنا لاعب في يوفنتوس حاليا. هذا كل ما أفكر فيه اليوم. لا يجب أن أتحدث. ما سأفعله في الملعب هو أفضل رد، ومن ثم سيحكم تياجو موتا عندما يراني بعينيه".

وأضاف:"الكلام جميل، ولكنني أريد اللعب وأريد أن أكون الأفضل في يوفنتوس، وفي المنتخب الفرنسي".

ولكن لم يقم يوفنتوس بتغيير المدرب فقط، منذ إيقاف بوجبا، ولكنه أيضا قام بتغيير استراتيجيته.