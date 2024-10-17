نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من مدرب الزمالك بعد الوصول إلى الإمارات استعدادًا للسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب الأول في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

جوميز يخوض أول تدريب في الإمارات مساء اليوم

ويخوض الفريق مرانه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.