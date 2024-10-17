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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني الفارو ميخيا مدرب الشحانية القطري لكرة القدم أن مواجهة السد في الجولة السابعة من دوري نجوم أريدُ (الدوري القطري) ستكون صعبة خاصة أنها أمام فريق من أقوى فرق الدوري.

مدرب الشحانية: السد من أقوى فرق الدوري القطري

وقال ميخيا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، التي تم نشرها على الموقع الرسمي لرابطة دوري نجوم قطر اليوم الخميس:"مباراة السد ستكون صعبة، والفترة الماضية كانت هناك مباريات للمنتخب وحرصنا على تجهيز أنفسنا لهذه المباراة الهامة أمام فريق السد الذي يعتبر من أفضل الفرق في قطر".

وأشار إلى أن الفريق يتطور في المستوى من مباراة لأخرى، وجاهز للقاء السد.

وأضاف:"كان لدينا لاعب في منتخب بلاده وهو الحسن كورونا الذي شارك مع منتخب سيراليون، لذلك سنرى كيف ستكون حالته البدنية ومدى جاهزيته لهذه المباراة، ولا بد أن نكون جاهزين وسنختار الـ 11 لاعبا المناسبين لهذه المواجهة".

ومن جانبه، قال البلجيكي فرانسيسكو أنتونوشي لاعب الشحانية، أن فريقه جاهز لهذه المواجهة الصعبة، مشيرا إلى أن الشحانية لعب أمام الدحيل في الجولة السابقة من الدوري وكان ندًا قويًا للغاية ونجح في تحقيق الفوز، واستغل اللاعبون فترة التوقف لتجهيز أنفسهم لهذه المباراة الهامة.

وأضاف:"سنكون على قدر المسؤولية أمام السد، ونحن فريق قادم من الدرجة الثانية والكل يجتهد، ونحن في الشحانية عائلة واحدة وسنكون جاهزين للسد من أجل اجتياز هذه المباراة".