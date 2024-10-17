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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن البديل الأمثل لتعويض نبيل دونجا لاعب الزمالك المصاب، في مباريات السوبر المصري.

طارق السيد يكشف البديل الأمثل لـ دونجا في تشكيل الزمالك بالسوبر

وقال طارق السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن جوزيه جوميز لديه البدائل لغياب دونجا رغم أنه لاعب كبير ومميز.

وأضاف نجم الزمالك السابق: على مدار الفترة الماضية المدرب كان يجهز أكتر من بديل، وأثبت أنه قادر على إدارة البطولات ذات المباراة الواحدة وعلى إدارتها بشكل مميز.

وتابع طارق السيد: تابعت وديات الزمالك، وتجهيزات جوميز للسوبر ولبديل دونجا، ورغم افتقاده لدونجا وللاعب مميز مثل أحمد فتوح، لكنه كان يعمل على تجهيز جميع اللاعبين وهو في المطبخ ويرى من الأفضل للمشاركة.

واختتم طارق السيد: الزمالك يمتلك بدائل كثيرة لدونجا مثل محمد شحاتة ومحمد السيد، ومحمد حمدي لاعب مميز، وتمت تجربته أكثر من مركز، ولكنه لم يلعب في مركز 6 خلال المباريات الودية.

