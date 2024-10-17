نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من حمادة أنور على تصريحات جدو ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد حمادة أنور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق على الاتهامات التي وجهها محمد ناجي جدو والتي تتعلق بشأن تبادل الصفقات بين بيراميدز والزمالك.

حمادة أنور: كلام جدو متناقض

وقال أنور في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "أنا أرى أن كلام محمد ناجي جدو متناقض لأنه يقول نادي بيراميدز منافس على الألقاب ولكن عندما تركت للزمالك عمر جابر ودونجا وعبدالله السعيد لم تكن تنافس ؟ وبالفعل بيراميدز أعطى لاعيبته لهم وعندما تعاقدت مع لاعب سيراميكا تركت لهم أربع لاعبين مقابل واحد!.

وأضاف: "كيف يقول جدو أن بيراميدز منافس للأهلي والزمالك على البطولات ولا يمكن أن يعطيه لاعيبته وهو بالفعل ما حدث وترك لهم أسماء كبيرة مثل السعيد ودونجا وجابر ولكن من الطبيعي الحفاظ على قوام فريقي وتقويته أيضا".

واختتم: "كنت أتمنى أي أحد من مسؤولي بيراميدز إداريا الرد على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وليس جدو لأنه بالجهاز الفني وهذا شئ جيد لهم كمنافس فهو لما خد بطولة كأس مصر عايز يحقق عدد أكبر من البطولات وهذا يؤكد أننا سنشهد مباراة قوية جدا بينهم بالسوبر مثلما الوضع الآن خارج الملعب".