نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرصد التعاقد مع نجم تشيلسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعي للحصول على خدمات جوش أتشيمبونج موهبة فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للصحفي الإنجليزي ميجيل ديلاني، فأن النادي الملكي بدأ في التحرك للتعاقد مع جوش أتشيمبونج خلال الميركاتو الشتوي يناير المقبل 2025.

وقال ديلاني، إلى أنه بجانب ريال مدريد فأن ليفربول ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير يسعون كذلك للتعاقد مع أتشيمبونج خلال الانتقالات الشتوية.

وشدد الصحفي الإنجليزي، بأن تشيلسي لا يريد الاستغناء عن صاحب الـ18 عامًا خلال الميركاتو الشتوي، مؤكدًا تمسك الإدارة بأتشيمبونج.

