غدًا انطلاق بطولة السهم الفضي على ملعب الهوكي باستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بطولة السهم الفضي يومي الجمعة والسبت الموافقين 18 و19 أكتوبر الجاري.

غدًا انطلاق بطولة السهم الفضي

وتقام منافسات البطولة على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي بمشاركة نحو 200 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 هيئة وناديًا.

ويشارك في البطولة أندية، الصيد بالدقي، والصيد بالإسكندرية وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، والمؤسسة العسكرية بالهايكستيب، والمقطم واتحاد الشرطة والشمس وبتروسبورت، ونادي فروسية الحرس الجمهوري ووادي دجلة وطلائع الاسطول وأكاديمية جولدن أرو.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتوزيع الجوائز على الفائزين في ختام المنافسات.