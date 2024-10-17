عاجل.. أول طلب من جوميز بشأن صفقات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن مهامه الجديدة وطلبات البرتغالي جوميز في فترة الانتقالات الحالية.

أول طلب من جوميز بشأن صفقات الزمالك

وقال طارق السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لجنة الكرة ومجلس الزمالك يحاولان تلبية طلبات جوميز.

وأضاف عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك: يتم عرض بعض الأسماء على جوزيه جوميز، وحسب رؤيته نبدأ في التنفيذ.

وتابع طارق السيد: أهم طلبات جوزيه جوميز في الوقت الحالي هي مركز الجناح والمعروض كثير ومن سيستقر عليه سنلبي له طلبه.

وواصل السيد تصريحاته: جوميز يحب التنوع واللاعب الذي يلعب في أكثر من مركز، والجناح غالبا سيون أجنبيًا.

واختتم طارق السيد: نريد تلبية طلبات جوميز ومن يريده سينفذه له مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وذلك حال طلبه أي لاعب في أي مركز.