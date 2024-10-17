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أحمد جودة - القاهرة - قال طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك يدخل أي بطولة من أجل المنافسة عليها، وهذا هو الطبيعي طوال تاريخ النادي والأجيال ولا يوجد أي تشبع من البطولات.

طارق السيد: الزمالك سيفوز على بيراميدز لهذا السبب

وأضاف طارق السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأهم هو التوفيق وحسب التركيز ستكون النتيجة، والأهم أن يكون مثل التركيز قبل السوبر الإفريقي.

وواصل طارق السيد: الكثير شكك في لاعبي الزمالك قبل السوبر الإفريقي لكنهم أثبتوا أنهم معدن نفيس، وقادرين على تكرار ذلك.

وتابع السيد: مباراة بيراميدز هي من ستوصل الفريق للبطولة، لذلك يجب التركيز من أجل المرور من فريق قوي يمتلك سكواد مميز وستكون مباراة صعبة على كافة الفريقين.

واختتم طارق السيد: ما يشكل فارق بين الزمالك وبيراميدز هو الجمهور الذي سيدعم الزمالك في المباراة، وبسببهم سينتفض اللاعبين وسيكونوا قادرين على الفوز والتأهل للنهائي.