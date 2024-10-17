نجم ريال مدريد يدرس فكرة الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية بريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تفكير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فأن البرازيلي رودريجو جوس، نجم الفريق الملكي مستاء من قلة الدقائق التي يحصل عليها في تشكيلة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بأن رودريجو يدرس خيار الرحيل خلال الفترة المقبلة عن النادي الملكي، بعد عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي وكامل من قبل أنشيلوتي، وذلك بعد التعاقد مع كيليان مبابي.

يذكر أن النجم البرازيلي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى ناديي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وتحديدًا إلى الريدز ليكون بديلًا محتملًا لرحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي من المتوقع رحيله عن ليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة.

