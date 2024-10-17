نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحافة برشلونة تهاجم مدرب منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتحدث الصحافة المقربة من نادي برشلونة عن تعامل دي لاي فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا السيء مع لاعبي الفريق.

توج دي لاي فوينتي بلقب كأس أمم أوروبا 2024 مع المنتخب الإسباني بعد فوزهم على منتخب إنجلترا في نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

استطاع منتخب إسبانيا تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا دون التعرض لخسارة واحدة طيلة المشوار، وحققت إسبانيا 16 انتصارا في آخر 17 مباراة خاضتها، وتعادلت فقط في مباراة وحيدة أمام صربيا، لتحسم تأهلها إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد مرور أربع جولات فقط.

دي لا فويتني مغرور

كشف لويس كاراسكو (TV3) الصحفي المقرب من نادي برشلونة أن دي لا فوينتي هو العدو رقم 1 لـ برشلونة، إنه في حالة غطرسة لا تُطاق، قبل عام كان يتكلم بضمير الجمع "نحن، هم.." والآن أصبح يتكلم بضمير المفرد، أنا وأنا وأنا.

جاء رد دي لا فوينتي من يقول ذلك ربما يتحدث عن نفسه، نشكل مجموعة عمل رائعة ولدينا جهاز فني جيد جدا، الأفضل في العالم. هناك عائلة حقيقة وهذا يوحدنا بشدة ويمنحنا قوة كبيرة