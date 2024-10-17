نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يبدأ مهمة الحفاظ على الثلاثي الخطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تسعي للإبقاء على ثلاثي الفريق خلال الفترة المقبلة من خلال تجديد عقودهم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الريدز سيبدأ مهمة الإبقاء على محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بأن إدارة ليفربول تعمل خلال الوقت الراهن على تجديد عقود الثلاثي، خاصة مع اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني القوي بالتعاقد مع أرنولد، بالإضافة إلى اهتمام كبار دوري روشن السعودي بضم محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لفان دايك فأن الوضع أقل خطورة من صلاح وأرنولد، حيث ليس لديه أى عروض خارجية حتي الآن على عكس الثنائي الآخر.

