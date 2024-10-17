شكرا لاهتمامكم بخبر عن جرش يتفوق على صما واختتام الأسبوع الخامس للدرجة الأولى على موقع الخليج الان عدن - محمد سعد - اختتمت مساء الأربعاء منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2024/2025، حيث شهدت الجولة تحقيق فريق جرش فوزاً مستحقاً على صما بنتيجة 2-0. كما انتهت مواجهة السرحان والجليل بالتعادل السلبي.

وفي مواجهات أخرى، فاز فريق البقعة على اتحاد الرمثا بهدف نظيف، بينما تفوق أم القطين على الكرمل بنفس النتيجة. كما تغلب اليرموك على العربي، والحسين (ب) على عمان FC بهدف دون رد. وجاءت نهاية الجولة بفوز كفرسوم على سحاب 2-1، وتعادل الوحدات (ب) مع الهاشمية بنتيجة 1-1.

يُذكر أن منافسات دوري الدرجة الأولى تُلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية. كما تشارك في الدوري فرق من فئة تحت 23 عاماً من أندية المحترفين (الحسين والوحدات)، وتُحتسب نتائجها لغايات منح المكافآت المالية فقط .