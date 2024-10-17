انت الأن تتابع خبر مواجهة حاسمة تجمع منتخب الناشئين الأردني والسوري والأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني الأردني للناشئين تحت سن 17 لكرة القدم نظيره السوري، مساء السبت المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم من 19 حتى 27 أكتوبر.

وقد أجرى المنتخب الأردني حصة تدريبية مساء الأربعاء على ملعب البولو بقيادة المدرب عبدالله القططي، بمشاركة جميع اللاعبين. وتم استدعاء اللاعب سند طبيشات للانضمام للمعسكر بعد إصابة اللاعب محمود الطميزي.

ويخوض المنتخب الأردني مبارياته ضمن المجموعة الأولى، حيث سيلتقي سوريا في المباراة الافتتاحية، ثم يواجه هونغ كونغ وكوريا الشمالية، ويختتم التصفيات بمواجهة قوية أمام إيران. تقام جميع المباريات عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتشهد التصفيات مشاركة 43 منتخباً تم توزيعهم على 10 مجموعات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى النهائيات الآسيوية المقررة في السعودية من 3 إلى 20 أبريل 2025 .