نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة والريال يخشيان من الوقوع بالمحظور أمام إشبيلية وسيلتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يتطلع فريق برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، عندما يستضيف إشبيلية، الاحد المقبل، في الجولة العاشرة من المسابقة، فيما يخوض ريال مدريد مباراة صعبة أمام مضيفه سيلتا فيغو، بعد غد السبت.

يتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام الريال، فيما يتواجد إشبيلية في المركز 12 برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس وجيرونا، وبفارق نقطة خلف سيلتا فيغو صاحب المركز التاسع.

وكانت بداية برشلونة للدوري الإسباني جيدة للغاية، وحقق الفوز في 8 مباريات، وخسر في مباراة واحدة كانت أمام أوساسونا 2-4 في الجولة قبل الماضية.



وقبل فترة روزنامة المباريات الدولية الأخيرة، حقق برشلونة فوزًا مستحقًا على ألافيس 3-0، جعلت الفريق يستعيد الثقة.

ويعول المدير الفني لبرشلونة، هانزي فليك، على الثقة التي اكتسبها الفريق من هذا الفوز، في مواصلة الانتصارات أمام إشبيلية، والاستمرار في صدارة الدوري والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد.

وتحوم الشكوك حول مشاركة لامين يامال في مباراة إشبيلية، بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني أمام الدنمارك في دوري أمم أوروبا.



وسيعتمد فليك في هذه المباراة على نجم الفريق وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي قاد الفريق للفوز على ألافيس بتسجيله الأهداف الثلاثة في المباراة.

وفي المقابل، يهدف إشبيلية لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب، لا سيما وأن بداية الفريق في هذا الموسم لم تكن جيدة بما يكفي، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات، وخسر في مثلها، وتعادل في ثلاث.

ويفتقد مدرب إشبيلية، فرنسيسكو غارسيا بيمينيتا، لجهود ساؤول المصاب حتى ديسمبر (كانون الأول)، ونيانزو بعد حصوله على الإنذار الثاني أمام بيتيس.

ومع ذلك يعول المدير الفني على الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد الفوز على ريال بيتيس 1-0، قبل فترة روزنامة المباريات الدولية الأخيرة.

ويلتقي الأحد أيضًا، فياريال مع خيتافي، وأتلتيكو مدريد مع ليغانيس، وريال مايوركا مع رايو فاييكانو.

وستكون أبرز مواجهات بعد غد السبت، هي المباراة التي تجمع سيلتا فيغو بضيفه ريال مدريد.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة لدى الريال، خاصة وأنه يرغب في الفوز بها من أجل معادلة نقاط برشلونة، وهو ما سيضع المزيد من الضغط على برشلونة في مباراته أمام إشبيلية.

ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر برشلونة أمام إشبيلية، من أجل معادلة نقاطه أو حتى تقليص الفارق إلى نقطة في حال تعادل برشلونة مع إشبيلية.

ويعلم أنشيلوتي أن هذه المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لا سيما وأن سيلتا فيغو لعب خمس مباريات حتى الآن على أرضه، فاز في ثلاث، وخسر في واحدة، وتعادل في مثلها، وهو ما يؤكد أن سيلتا فيغو فريق يصعب الفوز عليه عندما يلعب على أرضه.

ما يزيد من صعوبة المهمة، هو أن الريال في المباريات التي لعبها خارج أرضه منذ بداية الموسم الحالي لم يحقق سوى انتصار وحيد من أصل خمس مباريات خاضها في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، حيث تعادل في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة.

ومع ذلك، يأمل أنشيلوتي في استغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد الفوز على فياريال في الجولة الماضية.

ويعول أنشيلوتي على خط هجوم ناري بقيادة فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، وجود بيلينفهام، في تحقيق الفوز.

