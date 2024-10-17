نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يضع مكافآت خاصة للاعبي منتخب مصر بعد التأهل إلى أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تحقيق الفوز على موريتانيا. حيث حقق المنتخب المصري 12 نقطة من 4 جولات ضمن التصفيات، ما ضمن تأهله رسميًا للبطولة.

اتحاد الكرة يضع مكافآت خاصة للاعبي منتخب مصر

وفي تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، هنأ أبو الوفا الشعب المصري على هذا الانتصار، مشيرًا إلى أن الفوز جاء في ظروف صعبة للغاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي وصفها بأنها لم يرَ مثلها في أي دولة من قبل. وأكد أن التحديات كانت كبيرة لدرجة أنه كان يتمنى أن يعود المنتخب بالتعادل فقط، ولكن الحمد لله الفريق تمكن من تحقيق الفوز.

وأضاف أبو الوفا أن الإخلاص والروح المعنوية العالية التي شهدها معسكر المنتخب، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير، أسهمت في تأهل الفريق. كما أشاد بالجهاز الفني واللاعبين على الجهد الذي بذلوه للوصول إلى هذا الإنجاز.

وفيما يتعلق بالمكافآت، أوضح أن هناك مكافأة خاصة للاعبين كانت مخصصة بعد التأهل، ولكن تأخر صرفها لضرورة استكمال إجراء معين، مضيفًا أن المكافأة ستُصرف إما اليوم أو غدًا.

كما أكد أبو الوفا على الدعم الكامل الذي يقدمه اتحاد الكرة للمنتخب الوطني، مشددًا على أهمية العلاقة القوية بين الاتحاد والفريق، وأن الاتحاد يوفر كل ما يحتاجه المنتخب من معسكرات وطائرات خاصة لضمان أفضل استعدادات. وأعرب عن ثقته في تأهل المنتخب لكأس العالم.

وفي ختام تصريحاته، أشار أبو الوفا إلى أن استبعاد اللاعبين محمد صلاح ومصطفى محمد من قرارات المدرب حسام حسن، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لا يتدخل في مثل هذه الأمور، ويترك المدرب يتخذ القرارات الأنسب للفريق.