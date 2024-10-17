الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: بوجبا يريد البقاء في يوفنتوس.. ماركا: ليونيل ميسي يحصد جائزة جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: بوجبا يريد البقاء في يوفنتوس.. ماركا: ليونيل ميسي يحصد جائزة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 17- 10- 2024:

ابرز عناوين الصحف الخميس


١- لاجازيتا ديلو سبورت: 

بوجبا يريد البقاء في اليوفنتوس
سينر يفوز دائما"
عذاب لياو
لاوتارو للكرة الذهبية
ليونيل ميسي يرشح لاوتارو لنيل الكرة الذهبية

 

 

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٢- كورييري ديلو سبورت: 

بعد مرور عشر سنوات الرواتب تغيرت وارتفعت

الانتر يتصدر القائمة ب ١٤٢ واليوفي ١١٤

راتب فلاهوفيتش اكبر من ليتشي

لياو محبط في المنتخب الكل يساندني

توخيل مدرب انجلترا الجديد

سينر مرة اخرى اليوم امام ديوكوفيتش

 

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٣- ماركا: 

ليونيل ميسي يحصد جائزة ماركا الامريكية

ترانت الكساندر إلى الريال

ليفربول بدأ يقتنع إنه لن يجدد لارنولد

الكاراز ونادال في نصف النهائي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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