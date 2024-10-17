نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: بوجبا يريد البقاء في يوفنتوس.. ماركا: ليونيل ميسي يحصد جائزة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 17- 10- 2024: ابرز عناوين الصحف الخميس

١- لاجازيتا ديلو سبورت: بوجبا يريد البقاء في اليوفنتوس

سينر يفوز دائما"

عذاب لياو

لاوتارو للكرة الذهبية

ليونيل ميسي يرشح لاوتارو لنيل الكرة الذهبية ٢- كورييري ديلو سبورت: بعد مرور عشر سنوات الرواتب تغيرت وارتفعت الانتر يتصدر القائمة ب ١٤٢ واليوفي ١١٤ راتب فلاهوفيتش اكبر من ليتشي لياو محبط في المنتخب الكل يساندني توخيل مدرب انجلترا الجديد سينر مرة اخرى اليوم امام ديوكوفيتش ٣- ماركا: ليونيل ميسي يحصد جائزة ماركا الامريكية ترانت الكساندر إلى الريال ليفربول بدأ يقتنع إنه لن يجدد لارنولد الكاراز ونادال في نصف النهائي

