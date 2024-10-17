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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: بوجبا يريد البقاء في يوفنتوس.. ماركا: ليونيل ميسي يحصد جائزة جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 17- 10- 2024:
ابرز عناوين الصحف الخميس
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
بوجبا يريد البقاء في اليوفنتوس
سينر يفوز دائما"
عذاب لياو
لاوتارو للكرة الذهبية
ليونيل ميسي يرشح لاوتارو لنيل الكرة الذهبية
٢- كورييري ديلو سبورت:
بعد مرور عشر سنوات الرواتب تغيرت وارتفعت
الانتر يتصدر القائمة ب ١٤٢ واليوفي ١١٤
راتب فلاهوفيتش اكبر من ليتشي
لياو محبط في المنتخب الكل يساندني
توخيل مدرب انجلترا الجديد
سينر مرة اخرى اليوم امام ديوكوفيتش
٣- ماركا:
ليونيل ميسي يحصد جائزة ماركا الامريكية
ترانت الكساندر إلى الريال
ليفربول بدأ يقتنع إنه لن يجدد لارنولد
الكاراز ونادال في نصف النهائي