نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه.. وموناكو لتأكيد الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق موناكو اختبارًا صعبًا في مساعيه للاحتفاظ بقمة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بينما يبحث باريس سان جيرمان حامل اللقب عن استعادة توازنه خلال منافسات الجولة الثامنة من المسابقة التي تنطلق الجمعة.

تفتتح منافسات الجولة بلقاء بنكهة أوروبية يجمع بين موناكو ضد ضيفه ليل، الجمعة، حيث يسعى فريق الإمارة الذي يعتلي الصدارة برصيد 19 نقطة لمواصلة سلسلة انتصاراته بفوز خامس على التوالي والحفاظ على مسيرته القوية بسجل خال من الهزائم.



ويتطلع موناكو أيضًا للبقاء على الصدارة لجولة جديدة حتى يدخل اختباره الأوروبي المقبل بأعصاب هادئة عندما يخوض مواجهة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ريد ستار الصربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة بدوري الأبطال، علمًا بأن موناكو جمع أربع نقاط بفوزه على برشلونة الإسباني وتعادله مع دينامو زغرب الكرواتي في أول جولتين.



ويدخل فريق ليل خامس الترتيب برصيد 13 نقطة، اللقاء بمعنويات مرتفعة وطموحات متشابهة، حيث يأمل في تحقيق فوز ثالث على التوالي يدفعه للأمام في جدول الترتيب، منتشيًا بفوزه الثمين على ريال مدريد الإسباني في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ويريد ليل ومديره الفني برونو جينيسيو نتيجة إيجابية في ملعب لويس الثاني معقل موناكو قبل أن يخوض اختبارًا صعبًا على المستوى القاري عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

أما باريس سان جيرمان ثاني الترتيب برصيد 17 نقطة يطمع في استغلال عاملي الأرض والجمهور بملعبه حديقة الأمراء لاستعادة الصدارة مجددًا عندما يستضيف ستراسبورغ سابع الترتيب برصيد 10 نقاط.

ولن تكون مهمة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان ولاعبيه سهلة، لأن الفريق يمر بمنعطف خطر بعد خسارته أمام آرسنال بهدفين في دوري الأبطال ثم التعادل مع نيس في الجولة الماضية من الدوري، بخلاف أن منافسه لا يعرف طعم الخسارة في آخر أربع جولات، حيث حقق ستراسبورغ فوزا وحيدا وثلاثة تعادلات.

ويأمل إنريكي ولاعبوه في العودة لطريق الانتصارات قبل استضافة إيندهوفن يوم الثلاثاء المقبل في جولة جديدة بدوري الأبطال، ولكن المدرب الإسباني سيكون أمام تحد لتجهيز لاعبيه بدنيًا في أول اختبار بعد فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتقام يوم السبت أيضًا مباراتان، حيث يلعب بريست ضد ضيفه رين، بينما يحل لانس سادس الترتيب ضيفًا على سانت إيتيان، وهو يأمل في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم رفقة فريقي موناكو وباريس سان جيرمان.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد المقبل بخمس مباريات، حيث يحل أولمبيك ليون ضيفا على لوهافر، ويلعب أوكسير ضد ريمس، ونانت ضد نيس، وتولوز ضد أنجيه.

أما أولمبيك مارسيليا ثالث الترتيب برصيد 14 نقطة، الذي يتفوق بفارق الأهداف عن ريمس صاحب المركز الرابع، سيخرج لمواجهة مونبيلييه صاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط من فوز وتعادل مقابل خمس هزائم.