ليفربول يستهدف ضم مدافع إشبيلية

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على خط الدفاع.

ويأمل مسئولو الريدز في ضم عنصر دفاعي مميز خلال الفترة القادمة، من أجل تعويض رحيل المدافع الهولندي فيرجل فان دايك المحتمل.

الفرنسي لويك بادي علي رادار ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Todo Fichajes - بالإسبانيه" فإن ليفربول يضع عينه على الفرنسي لويك بادي مدافع إشبيلية الإسباني، لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.



وأكدت الصحيفة، أن المدافع الفرنسي بادي يقدم مستوى مميز مع فريقه الإسباني، مما جعله يلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مقدمتها الريدز.

وينتهى تعاقد لويك بادي مع إشبيلية في يونيو 2029، مع وجود شرط جزائي في عقده، وتبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وانتقل لويك بادي البالغ من العمر 24 عاما، إلي صفوف إشبيلية قادما من ستاد رين الفرنسي، بمقابل 12 مليون يورو.