نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال القادمة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره نادي بورنموث في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب فيتاليتي مباراة أرسنال ضد بورنموث التي تقام مساء السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري في مشوار البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.