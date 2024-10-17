الرياضة

موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القادسية في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق القادسية يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر الحالي بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والقادسية مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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