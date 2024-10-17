موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القادسية في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق القادسية يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر الحالي بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012