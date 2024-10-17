نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القادسية في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق القادسية يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر الحالي بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القادسية
وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والقادسية مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.