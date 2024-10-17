نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حقيقة رغبة كولر في التعاقد مع رمضان صبحي وناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن حقيقة رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز وناصر ماهر لاعب فريق الزمالك.

رغبة كولر في التعاقد مع رمضان صبحي وناصر ماهر

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك أنباء انتشرت في الأيام الأخيرة عن رغبة مارسيل كولر في حسم التعاقد مع رمضان صبحي من صفوف بيراميدز".

وأضاف:" كما أفادوا بأن كولر كان يرغب في ضم جناح مميز والنادي الأهلي طلب التعاقد مع لاعب محلي، وبذلك تم ذكر اسم رمضان صبحي ".

وأشار:" توصلنا مع مصدر داخل النادي الأهلي، وأكد أن كل هذه الأحاديث ليس لها أساس من الصحة، وكولر لم يطلب من الأساس ضم رمضان صبحي، كما يعرف جيدا الطريقة الذي رحل بها اللاعب عن القلعة الحمراء ".

واستكمل:" أما عن الاخبار التي أفادت بأن النادي الأهلي يرغب في ضم ناصر ماهر، فهو خبر مضحك، لأن اللاعب على قوة الزمالك في الوقت الحالي، وبالتأكيد ليس من المنطقي أن يوافق الزمالك على رحيله إلى الأهلي منافسه المباشر".

ثم أتم كريم رمزي:" أكد لنا مصدر داخل النادي الأهلي، أن رغبة النادي في ضم ناصر ماهر، ليست صحيحة أيضا، وإنه ا شائعات فقط على مواقع التواصل الاجتماعي ".