نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على هذا اللاعب لتعويض غياب دونجا في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل النجم الدولي نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفارس الأبيض، والذي يعاني من إصابة قوية سيغيب على إثرها عن مبارايات السوبر المصري.

جوزيه جوميز يستقر على بديل دونجا

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز قرر مشاركة زياد كمال بشكل أساسي في مباراة بيراميدز القادمة، لتعويض غياب دونجا".

وأضاف:" هناك بعض الانباء التي أكدت أن جوميز من الممكن أن يدفع بعمر جابر في منتصف الملعب، ويشارك محمد شحاتة في الجبهة اليمنى، ولكن جوميز لا يرى شحاتة في هذا المركز ".

ثم استكمل:" جوميز يرى أن زياد كمال هو البديل الامثل للمشاركة في مباراة بيراميدز في مركز خط الوسط، نظرا لقدرته الدفاعية الكبيرة".