نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسا زيزو.. جوميز يقرر تغيير مركز ميشالاك مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغيير مركز ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة، بعد تألقه في المباريات الودية والتدريبات الأخيرة

جوميز يقرر تعديل مركز ميشالاك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز لم يكن مقتنع باللاعب ميشالاك وانضم إلى صفوف نادي الزمالك دون رغبته".

وأضاف:" ميشالاك يلعب في مركز الجناح الأيسر وهو نفس مركز مصطفى شلبي، وتعاقد معه الزمالك ليكون بديل له، ولكن جوزيه جوميز يراه في مركز مختلف".

واستكمل:" تألق ميشالاك في مباريات الزمالك الودية الماضية، وفي التدريبات الجماعية، جعل جوميز يفكر في مشاركة اللاعب في مركز الجناح الأيمن بدلا من الأيسر، وهو نفس مركز زيزو"

واختتم كريم رمزي:" ذلك الأمر يعني أن ميشالاك سيكون من الصعب أن يشارك بشكل أساسي مع الزمالك، إلا في حال تعرض زيزو لإصابة أو إيقاف".