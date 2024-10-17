نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، قبل انطلاق الجولة السابعة من دوري روشن.

موعد انطلاق الجولة السابعة



تبدأ مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم 18 أكتوبر الجاري، الموافق يوم الجمعة المقبل.

ويستمر ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، في صدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، بينما يحتل الفرنسي كريم بنزيما المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل الجولة القادمة:

1. ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) - 9 أهداف

2. كريم بنزيما (الاتحاد) - 7 أهداف

3. كريستيانو رونالدو (النصر) - 5 أهداف

4. حسام عوار (الاتحاد) - 5 أهداف

5. موسى بارو (التعاون) - 3 أهداف

6. جونيور ساكالا (الفيحاء) - 3 أهداف

7. أندرسون تاليسكا (النصر) - 3 أهداف

8. براهيم بايش (الرياض) - 3 أهداف

9. جورجيس نكودو (ضمك) - 3 أهداف

10. دجانيني تفاريس (الفتح) - 3 أهداف