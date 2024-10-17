نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن مباراة النصر والشباب وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

خسر الشباب من ضمك بهدف نظيف في الجولة السادسة من الدوري السعودي بينما فاز النصر على العروبة بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 12 النقاط.

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والشباب يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 على استاد الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والشباب عبر قناة SSC1 HD.