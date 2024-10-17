نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيحاء غدًا الجمعة 18-10-2024 على ملعب "المملكة أرينا" في سابع جولات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بعد الفوز تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ست مباريات، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مواجهات.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ضد الفيحاء غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

تذاع مباراة الهلال ضد الفيحاء مساء غد الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي.

