مؤمن سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مؤمن سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن حقيقة تفاوض مجلس إدراة النادي معه لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز تحسبا لرحيله خلال الفترة القادمة.

مؤمن سليمان: الزمالك لم يتفاوض معي

قال سليمان في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يتفاوض معي بشكل رسمي لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز وكل ما وصل كان شركات ووكلاء وصحفيين فقط".

وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كان يرغب في معرفة مدى جاهزيتي لتدريب الفريق لعلمهم بأني كنت متولي تدريب فريق الشرطة العراقي".

واختتم: "أنا وأي لاعب زمالكاوي على أتم الاستعداد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأي وقت ورغم صعوبة هذه التجربة لأنك إذا نجحت جيد وإذا فشلت ذلك سيقضي عليك ولكن لن أرفض كذلك تولي المهمة الفنية إذا طلبت لها".