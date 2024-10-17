نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق لاتسيو يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر الحالي بستاد اليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ولاتسيو مساء السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

تردد قناة أبوظبي الرياضية الأولى

القمر: نايل سات

التردد: 11409

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.