نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة إفريقية قبل نهاية الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يريد ضم كينو

وقال عبد الهادي في تصريحات له ببرنامجه اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يفاوض النيجيري كينو كونيو وهو لاعب مهم جدا جدا ولكن يوجد بعض المشاكل".

وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يفاوض النيجيري كينو كونيو ولكنه يمتلك بعض المشاكل ولم يستطيع التأقلم جيدا مع الدنمارك وقد يعاني عند مجيئه للزمالك بمصر".

واختتم: "يفاوض مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أيضا محمد إسماعيل وهو صفقة سوبر لتدعيم خط الدفاع لتعويض رحيل النجوم بهذا المركز".