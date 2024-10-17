الرياضة

جمال الغندور: الخطيب لم يعاتبني.. وأرفض تعيين رئيس حكام أجنبي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جمال الغندور الحكم الدولى السابق، عن رفضه لتعيين رئيس حكام أجنبي خلال الفترة المقبلة في الكرة المصرية.

جمال الغندور: الخطيب لم يعاتبني من قبل بسبب التحكيم

وقال الغندور في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أرفض تعيين رئيس حكام أجنبي خلال الفترة المقبلة، ولا يصح ان تكون لجنة الحكام تحت إدارة رابطة الأندية لأنها ترعى مصالح الأندية ودائمًا يكون هناك تعارض".

وأضاف: "تقنية الفيديو أضافت عدالة في الكرة المصرية، ويجب على الجميع الالتزام باللوائح والدوري الإنجليزي أكبر مثال".

وأكمل: "أفضل حكم في تاريخ مصر هو حسين فهمي، وأصعب مباراة في مسيرتي هي فرنسا ضد البرازيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم".

وأردف: "عمر الخطيب ما تواصل معايا ولن يعاتبني تماما من قبل ولا أسمح بدخل أحد في عملي، وبالنسبة لي سمير زاهر أقوى رئيس اتحاد كرة تعاملت معه".

واختتم حديثه قائلًا: "عمري ما اتعاملت مع الأندية وأنا من تقدمت باستقالتي، ويجب رفع بدلات الحكام في مصر، بالإضافة إلى أنني مع إدارة محمد معروف لنهائي بطولة كأس السوبر المصري".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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