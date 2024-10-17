جمال الغندور: الخطيب لم يعاتبني.. وأرفض تعيين رئيس حكام أجنبي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جمال الغندور الحكم الدولى السابق، عن رفضه لتعيين رئيس حكام أجنبي خلال الفترة المقبلة في الكرة المصرية.

جمال الغندور: الخطيب لم يعاتبني من قبل بسبب التحكيم

وقال الغندور في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أرفض تعيين رئيس حكام أجنبي خلال الفترة المقبلة، ولا يصح ان تكون لجنة الحكام تحت إدارة رابطة الأندية لأنها ترعى مصالح الأندية ودائمًا يكون هناك تعارض".

وأضاف: "تقنية الفيديو أضافت عدالة في الكرة المصرية، ويجب على الجميع الالتزام باللوائح والدوري الإنجليزي أكبر مثال".

وأكمل: "أفضل حكم في تاريخ مصر هو حسين فهمي، وأصعب مباراة في مسيرتي هي فرنسا ضد البرازيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم".

وأردف: "عمر الخطيب ما تواصل معايا ولن يعاتبني تماما من قبل ولا أسمح بدخل أحد في عملي، وبالنسبة لي سمير زاهر أقوى رئيس اتحاد كرة تعاملت معه".

واختتم حديثه قائلًا: "عمري ما اتعاملت مع الأندية وأنا من تقدمت باستقالتي، ويجب رفع بدلات الحكام في مصر، بالإضافة إلى أنني مع إدارة محمد معروف لنهائي بطولة كأس السوبر المصري".