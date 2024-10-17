نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان وخاصة جماهير الوطن العربي، معرف مواعيد مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي بموسمه الجديد 2024-2025.

وتنطلق منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي غدًا الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويستعرض لكم " دوت الخليج الرياضي "، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي

الجمعة 18-10-2024

الخليج ضد الأهلي – في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال ضد الفيحاء – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشباب ضد النصر – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 19-10-2024

الرائد ضد الوحدة – في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ضمك ضد التعاون – في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد ضد القادسية – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 20-10-2024

الفتح ضد الخلود – في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأخدود ضد الرياض – في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتفاق ضد العروبة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة السابعة، عبر قنواتها.