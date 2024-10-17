نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة وزير الرياضة إلى حسام حسن بعد التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن تهانيه للمنتخب الوطني بمناسبة التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أهمية المنافسة للفوز بالبطولة التي ستقام في المغرب عام 2025.

وزير الرياضة: التأهل إلى كأس العالم “أولوية قصوى”

وأكد وزير الرياضة خلال تصريحاته الخاصة بملعب الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن الهدف الأكبر هو التأهل لكأس العالم، موضحًا أن ذلك يمثل أولوية قصوى للرياضة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عملية تطوير كرة القدم المصرية منذ 6 سنوات، وتتعامل بحسم ومرونة مع القضايا المختلفة، بما يتوافق مع القوانين الدولية، لضمان عدم توقف النشاط الرياضي بسبب أي تدخلات حكومية قد تؤثر على استمراريته.