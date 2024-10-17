نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف عمر جابر من السوبر المصري.. وجوميز يطلب إعارة هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عمر جابر جاهز لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.

وأضاف: حسام أشرف خرج من حسابات البرتغالي جوميز وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى الامارات، والمدرب طلب اعارته بعد خروجه من حساباته.