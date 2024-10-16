نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإنجليزية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.
أبرز مواعيد مباريات الجولة الثامنة
السبت 19 أكتوبر
توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد 2:30.
مانشستر يونايتد ضد برينتفورد 5:00.
آرسنال ضد بورنموث 7:30.
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 4:00.
ليفربول ضد تشيلسي 6:30.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.