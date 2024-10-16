نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2024 بالإمارات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وبالتحديد المصرية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2024 بالإمارات والقنوات الناقلة والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 20 أكتوبر الحالي.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الساعة 8 مساءً في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويجتمع الزمالك مع بيراميدز اف سي بملعب آل نهيان ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري الساعة الرابعة بتوقيت مصر.

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 الساعة 4 مساءً في استاد آل نهيان، وفي اليوم نفسه تقام المباراة النهائية الساعة 8 مساءً في استاد محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري

تردد قناة أبوظبي الرياضية الأولى

القمر: نايل سات

التردد: 11409

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.