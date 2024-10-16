الرياضة

مواعيد أهم مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الخليجية وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتي ستبدأ يوم الجمعة 18 أكتوبر.

مواعيد مباريات الجولة السابعة

تنطلق الجولة السابعة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وفيما يلي أهم مباريات الجولة:

ضد الخليج 5:45.

الهلال ضد الفيحاء 6:00.

النصر ضد الشباب 9:00.

الاتحاد ضد القادسية 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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