نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الخليجية وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتي ستبدأ يوم الجمعة 18 أكتوبر.

مواعيد مباريات الجولة السابعة

تنطلق الجولة السابعة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة القادم، وفيما يلي أهم مباريات الجولة:

الأهلي ضد الخليج 5:45.

الهلال ضد الفيحاء 6:00.

النصر ضد الشباب 9:00.

الاتحاد ضد القادسية 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.