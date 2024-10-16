نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موناكو ضد ليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية عن موعد مباراة موناكو وليل وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موقف موناكو وليل في جدول الدوري الفرنسي

احتل موناكو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل ليل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 7 مباريات.

وفاز ليل على تولوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي كما فاز موناكو على رين بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل موناكو المركز الأول برصيد 19 نقطة في جدول الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بينما يحتل ليل المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة موناكو وليل يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 على ملعب لويس الثاني معقل موناكو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إنسبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء.