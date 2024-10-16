نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: حسام حسن علاقته تحسنت بلاعبي منتخب مصر.. وأتمنى ابتعاده عن التصريحات المثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يظل كبيرًا والفوز على موريتانيا جاء بشكل جيد وبهدف "عالمي" من إبراهيم عادل، مشيرًا إلى أن هذه المباريات خارج الأرض كان من الممكن أن نخسرها في السابق.

أيمن يونس: حسام حسن علاقته تحسنت بلاعبي منتخب مصر

وقال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "ملعب مباراة مصر وموريتانيا سيئ للغاية، والاعتماد على اللاعبين الشباب طبيعي جدا، والعناصر التي شاركت فى لقاء موريتانيا هم في مرحلة النبوغ الكروي، ولا بد من تغير ثقافة اللاعبين واشراكهم في سن صغير، وابراهيم عادل لاعب مختلف ويستحق الاحتراف خارجيًا".

وأضاف: "لسنا في مجموعة مرعبة، والاعتماد على العناصر الجديدة ومنحهم الفرصة أمر جيد وهذه المباريات تتحمل وجود لاعبين جيدين، وكل هذه المبرايات مرحلة للاستعداد لأمم إفريقيا القادمة في المغرب".

وواصل: "حسام حسن أخيرا استطاع صناعة (عائلة)، وتحسنت علاقته باللاعبين، واكتسب ثقتهم بشكل واضح، والأسلوب الخططي الذي اتبعه في لقاء موريتانيا كان رائعًا واستطاع التعامل جيدا مع مجريات اللقاء ولذلك يستحق التقدير في التعامل مع اللاعبين وقراءة الخصم أثناء المباراة، وهو يمتلك خبرات كبيرة".

وأكمل: "حسام حسن حقق استفادة كبيرة من علاقته باللاعبين والجمهور، وانتهت حالة القلق والخوف وعدم الثقة في قدراته، استطاع الوقوف على أرض صلبة، بالعمل الفني ومنح اللاعبين فرص المشاركة في المباراة".

وأشار إلى أن حسام حسن عليه التركيز في تصريحاته وعدم الخروج بأي أقاويل قد توجد حالة انتقاد ضده، وأن يبتعد عن الاستفزازات قدر الامكان، موجهًا الإشادة لـ محمد حمدي الظهير الأيسر الذي قدم مستوى جيد، وكذلك مروان عطية في خط الوسط.