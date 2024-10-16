شبانة: حسام حسن لازال لديه الكثير في المرحلة المقبلة.. لا يجب تضخيم الصعود لأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قاد الفراعنة لتحقيق الهدف الأول بالوصول لأمم إفريقيا، مشيرا إلى أن إبراهيم عادل لاعب المنتخب يستحق الاحترام والتقدير على الهدف الرائع الذي سجله في شباك موريتانيا.

شبانة: حسام حسن لازال لديه الكثير

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "سبق وخدعنا روي فيتوريا بعدما قاد منتخب مصر للوصول لأمم إفريقيا، لكن في النهاية لم يحقق النتائج المرجوة، ولذلك نقول لـ حسام حسن أنك حققت الهدف الأول ولكن لازال لديك المزيد خلال المرحلة القادمة".

وأضاف: "منتخب مصر حقق المطلوب ولكنه لم يصل إلى القمة بعد، والحقيقة أن حسام حسن بعد 6 شهور، دفع ببعض الوجوه الشابة منهم 6 لاعبين على الأقل من المنتخب الاوليمبي وهو أمر جيد، ومحمود صابر وأسامة فيصل لعبوا بشكل اساسي، ثم شارك كوكا وشحاتة وابراهيم عادل، وهو أمر يُحسب للجهاز الفني".

وأكمل: "لا يجب محاسبة الجهاز الفني على الأداء اليوم أمام موريتانيا، كان الأهم بالنسبة لنا الخروج بنتيجة ايجابية سواء الفوز أو التعادل، لا نريد تضخيم الأمور، لازال لدينا مواجهات هامة وتصفيات كأس العالم، ولكي نشيد بمنتخب مصر مع حسام حسن علينا تقديم نتائج قوية في أمم إفريقيا القادمة بالإضافة لبناء منتخب قوي وشاب، بالإضافة لتقديم مستوى قوي في المونديال بعد حسم الصعود".

وزاد: "من الممكن أن يمنح حسام حسن الفرصة للاعبين الشباب مثل مصطفى شوبير وابراهيم عادل وكوكا وغيرهم، ليكونوا قوام منتخب مصر في 2026، والانجاز الحقيقي هو تغيير قوام الفريق والنزول بمعدل الاعمار، وهذه هي المهمة الرئيسية للجهاز الفني في المرحلة الحالية".