تعليق مثير من المعلق عبد الله الغامدي بعد تألق ميسي الخرافي أمام بوليفيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق عبدالله الغامدي معلق قنوات اس اس سي السعودية على تألق الأسطورة ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

تعليق عبد الله الغامدي على تألق ميسي

وحقق ميسي تألق كبير ضد بوليفيا اليوم الأربعاء في مشوار الجولة العاشرة من منافسات بطولة أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وسجل ميسي ثلاث أهداف ضد بوليفيا وصنع هدفين في المباراة التي استضافها ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي.

وقال الغامدي على تألق البرغوث: ‏"أعدك يا ميسي أنني سأخبر أبنائي بأنني علقت على مباراة سجلت فيها هاتريك، أعدك بذلك يا ميسي."

يذكر أن ميسي قد عزز من رقمه القياسي كأكثر لاعب صنع مع منتخب الأرجنتين عبر تاريخ الكرة برصيد 58 هدف.