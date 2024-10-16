عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد الهاتريك في مباراة الأرجنتين وبوليفيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الأرجنتيني على تألقه صباح اليوم في مباراته أمام منتخب بوليفيا ضمن منافسات أمريكا الجنوبية.

أول تعليق من ميسي بعد الهاتريك

وهزم منتخب الأرجنتين نظيره بوليفيا بسداسية مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم.

وسجل ميسي ثلاث أهداف وصنع هدفين في مباراة اليوم ضد بوليفيا من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وقال ميسي عقب المباراة: "أشعر بالإثارة عندما يهتف الحمهور باسمي".

وأضاف: "أنا ألعب وأنا أعلم بـأنها قد تكون المباريات الأخيرة لي مع المنتخب".

وأتم: "لم أقم بتحديد وقت أو موعد نهائي لـ الاعتزال، أريد فقط الاستمتاع بكل هذا".