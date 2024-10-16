نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يسجل هاتريك ويقود الأرجنتين لاكتساح بوليفيا بنصف دستة أهداف في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فوزًا ساحقًا على نظيره البوليفي بنتيجة 6-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ماس مونومنتال ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. بهذا الفوز، عزز المنتخب الأرجنتيني تصدره للتصفيات برصيد 22 نقطة.

أحداث مباراة الأرجنتين وبوليفيا

الدقيقة 19: افتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من لاوتارو مارتينيز، حيث أسكن الكرة في الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى بوليفيا، ليصل ميسي إلى 110 أهداف مع منتخب بلاده.

الدقيقة 35: تألق حارس بوليفيا فيسكارا بتصديه لتسديدة قوية من ميسي من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، وأبعدها إلى ركنية.

الدقيقة 43: جاء الهدف الثاني للأرجنتين عبر لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة حاسمة من ميسي. انطلق لاوتارو في هجمة مرتدة سريعة وسدد الكرة بقدمه اليمنى من الجهة اليسرى داخل منطقة الست ياردات، لتسكن منتصف المرمى.

الدقيقة 45+3: أضاف خوليان ألفاريز الهدف الثالث للأرجنتين بعد عرضية من ميسي، حيث سدد ألفاريز الكرة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليسرى السفلية للحارس.

الدقيقة 69: سجل تياجو ألمادا الهدف الرابع للأرجنتين بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة من ناهويل مولينا، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية للحارس البوليفي.

الدقيقة 84: سجل ميسي الهدف الخامس للأرجنتين بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة من إكسيكييل بالاسيوس من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 86: أتم ميسي السداسية بتسجيل الهدف السادس بتسديدة يسارية بعد تمريرة من نيكو باز.

موقف المنتخبين بعد المباراة

بهذا الانتصار الكبير، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 22 نقطة في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد بوليفيا عند 12 نقطة في المركز السابع.